شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: تركيا لم تبدأ حتى الآن هجومها المتوقع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن تركيا لم تشرع "حتى الآن" على ما يبدو فى توغلها المتوقع بشمال شرق سوريا.
وقال المسئول للصحفيين عبر الهاتف إن الجنود الأمريكيين الخمسين الموجودين فى المنطقة التى تستهدفها تركيا سينتشرون فى أماكن أخرى فى سوريا، وأضاف أن قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة نشر القوات لا يمثل انسحابا أمريكيا من سوريا.
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