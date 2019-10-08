شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «فزعة» لحوادث السير 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد
تبدأ «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» بتطبيق مواصفة «فزعة» كنظام للاستجابة السريعة لطوارئ السيارات، الذي تم إعداده بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، خلال العام المقبل.
وتوفر «فزعة» الذكية استجابة سريعة عبر ربط السيارة بالجهات المعنية للتعامل وبسرعة مع الحوادث، بهدف سرعة عملية الإنقاذ، مع تحديد موقع السيارة بدقة، وتقليل زمن الوصول إليها في أي موقع بالدولة.
وقال المهندس ماجد المظلوم، مدير أول مركز إبداع الحكومة الذكية، عضو فريق الابتكار في «الهيئة» في تصريحات على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية»، أمس: تم إقرار تطبيق خدمة «فزعة» كنظام ذكي لسرعة الاستجابة لحوادث السيارات لحالات الطوارئ، مشيراً إلى أنه سيتم كمواصفة ملزمة في السيارات الجديدة 2020.
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