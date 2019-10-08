طلاب يتعرفون إلى «الكناز» في واحة العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: هديل عادل

شاركت مجموعة من الطلاب في ورشة «الكناز» التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أمس، ضمن برنامج «الممارسات الزراعية في واحة العين»، ويساعد البرنامج الطلاب في التعرف على الأساليب التي اتبعها الأجداد والآباء في نشاطهم الزراعي، وربطهم بتراثهم الثقافي والإنساني.

قالت حمدة الظاهري، مسؤولة خدمات الزوار في واحة العين: يتعلم الطلاب في الورشة طريقة تخزين التمر في موسم الصيف استعداداً لفصل الشتاء، والتجهيزات اللازمة لها، و«الكناز» باللهجة المحلية هو حفظ التمور بعد تجفيفها في حاويات مختلفة الأحجام، وهو تقليد متبع في موسم حصاد التمور وحفظها، نظراً لكثرة أشجار النخيل وأنواعها وامتدادها على مساحات واسعة تميزت بها واحات العين قديما، إذ كان يستنفر أصحابها في موسم الحصاد، وكانت العائلات تجني محصول النخيل بتفريغ عذوقها من التمور، وتجهيزها استعدادا لفترة الشتاء.

وأضافت: يقدم برنامج «الممارسات الزراعية في واحة العين» لطلبة مدارس العين خلال أكتوبر الجاري 6 ورش عمل، بدأت ب «زراعة شجرة الغاف»، ثم «الكناز»، ويليها «البيدار» وتتناول الدور الذي يقوم به المزارع المسؤول عن العناية بالنخلة، والأدوات التي كان يستخدمها في مهمته، إلى جانب ورشة «الحنة».