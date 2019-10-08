وزير الثقافة الأردني: نقدّر دور سلطان التنويري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

وقّعت الهيئة العربية للمسرح أمس اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة الأردنية لتفعيل الفنون الأدائية ومسرح الهواة في المملكة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الثقافة الأردني محمد أبو رمان وأمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، إلى تنشيط دور المسرح في مديريات الثقافة والمراكز الثقافية والشبابية في المدن والمحافظات من خلال تدريب وتشكيل فريق محوري من المدربين المسرحيين لتنمية مسرح الشباب والهواة، وتنظيم دورات لصقل مواهبهم وتمكينهم فنياً وثقافياً واحتضانهم فكرياً وتعزيز ملكاتهم وقدراتهم.

تسهم الاتفاقية في رفد الحركة الفنية الأردنية والعربية بطاقات ودماء جديدة وتشجيع إقامة عروض مسرحية في جميع محافظات الأردن على مدار العام، ودعم دراسة الطلبة لتخصصات الفنون الأدائية في الجامعات.

وأكد أبو رمان أهمية الاتفاقية مشيداً بالجهد الذي تبذله الهيئة العربية للمسرح لتطبيق هذا المشروع في محافظات إربد والزرقاء ومأدبا ضمن مرحلته الأولى من خلال مركز لتدريب الفنون في عمّان.

وقال: نحن نشكر ونقدّر دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التنويري والثقافي على مستوى العالم العربي وما تقدمه إمارة الشارقة بوصفها عاصمة وبوصلة الثقافة العربية في إعلاء شأن الثقافة عموماً والمسرح خصوصاً، ودعم الهيئة العربية للمسرح اللا محدود للعديد من الجوانب المهمة بينها هذا المشروع الذي ستنعكس آثاره على حركة المسرح في الأردن.

وأكد إسماعيل عبد الله من جهته اعتزاز الهيئة بهذه الشراكة المتواصلة مع وزارة الثقافة الأردنية منذ سنوات، والرهان على الاتفاقية الجديدة في دعم مسيرة الفنون والثقافة عربياً.

وقال: هذا المشروع يذهب إلى المستقبل بخطوات ثقافية ومسرحية ثابتة من خلال دعم وتأهيل قدرات الجيل الحالي والأجيال القادمة وينسجم مع استراتيجية شاملة تؤدي للتنمية الثقافية في الوطن العربي.

وبموجب الاتفاقية تعمل وزارة الثقافة بصفتها الطرف المعني بتنفيذ البرامج على تخصيص مقر عمل اللجنة التنفيذية وتحديد المديريات والمراكز الفنية والشبابية التي ستشملها البرامج، وتحديد أسماء المسؤولين في المراكز والمديريات، وترشيح متدربين متخصصين في مجال المسرح من موظفي الوزارة ليكونوا ضمن الفريق المحوري بعد تأهيلهم في دورات خاصة، وتوفير وتأهيل أماكن عقد الدورات.

وتعمل الهيئة على ترشيح مدربين من داخل وخارج الأردن بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير الدعم المالي للبرامج والإسهام في إنشاء مكتبات مسرحية في المراكز الثقافية ومديريات الثقافة والإسهام في تنظيم مهرجان مسرح الهواة.