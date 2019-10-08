الاتحاد الأوروبي يبحث اليوم مقترحات لندن الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استؤنفت، أمس الاثنين، المحادثات بين الأوروبيين والبريطانيين حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، (بريكست)، لينظر فريق المفاوض الأوروبي، ميشال بارنييه، في ما إذا وافق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على تعديل بعد النقاط «الإشكالية» في خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعقد مبعوث جونسون، ديفيد فروست، جلسة عمل أولى عند الظهر مع أعضاء فريق بارنييه، وثانية بعد الظهر، وذكرت التقارير ان المحادثات بين الجانبين سوف تستانف اليوم الثلاثاء.

ورفض الأوروبيون مقترحات قدّمها جونسون الأسبوع الفائت، لاستبدال الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ورفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات. وأعطى الأوروبيون للبريطانيين مهلة أسبوع، تنتهي الجمعة، لإدخال تعديلات على مقترحاتهم تفادياً لخروج من دون اتفاق في 31 أكتوبر/‏ تشرين الأول. ويرفض الأوروبيون حقّ النقض الذي تريد الحكومة البريطانية منحه لبرلمان إيرلندا، وسلطتها التنفيذية، ويعتبرون «إشكاليةً» المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجمركية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وحذر بارنييه السبت، من أنه إذا لم تعد الحكومة البريطانية «بمقترحات جديدة حول مسألتين مهمتين أشرنا إليهما لها، لا أدري كيف يمكننا التقدّم». وتصر بريطانيا على أنّ عرضها الأخير يمثل تنازلات رئيسية، وأنّ على بروكسل أن تظهر مرونة مماثلة، لكنّ الاتحاد الأوروبي يصر على أنه لن يوافق على أي خطة تقوّض السوق الأوروبية المشتركة، أو تعرض إيرلندا للخطر.

وقال مصدر حكومي بريطاني «هذه بمثابة الفرصة لإبرام اتفاق: اتفاق يدعمه البرلمانيون واتفاق يتضمن حلاً وسط على كل الجوانب». وتابع أنّ «بريطانيا قدّمت عرضاً كبيراً ومهماً لكن حان الوقت أن تظهر المفوضية (الأوروبية) رغبة في حل وسط أيضاً. إذا لم يحدث ذلك ستغادر بريطانيا التكتل بلا اتفاق». وأبدى الوزير البريطاني المكلف «بريكست» ستيف باركلي، الأحد، انفتاحاً على محادثات حول ترتيبات أعدها جونسون بشأن مسألة حدود إيرلندا الشمالية شديدة الحساسية، داعياً الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن يظهر «مرونة» حول هذا الموضوع. ووصف خطة جونسون بأنها «نقطة بداية» للمناقشات عوضاً عن تصريحات المصادر الحكومية البريطانية التي عدّتها بمثابة عرض «يقبل أو يرفض»، كليا،. وأكد وزير «بريكست» أن لندن مستعدة ل«مناقشة» هذه المسألة. وأوضح «يمكن لنا الدخول في تفاصيل العمل التنفيذي» للإجراءات المقترحة حول الرقابة الجمركية «على الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية».

ويريد الاتحاد الأوروبي تفادي عودة الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية. وخلال مكالمة هاتفية الأحد، أخطر رئيس الوزراء جونسون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ هذه هي «الفرصة الأخيرة» للتوصّل إلى اتفاق بشأن «بريكست». وأتى تحذير جونسون لماكرون على الرّغم من أنّ البرلمان البريطاني أقرّ مؤخّراً قانوناً يجبره على طلب هذا التأجيل، إذا لم يتوصّل إلى اتفاق مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر.

بدوره، أكّد ماكرون أنّ الاتحاد الأوروبي سيقرر نهاية هذا الأسبوع إذا كان من الممكن إبرام اتفاق.

من جهة أخرى، نفت سيدة أعمال في صلب اتهامات بتضارب مصالح ضد رئيس الوزراء البريطاني، أنها تلقت معاملة خاصة من قبل جونسون. وقالت جنيفر أركوري، في حديث لقناة «أي تي في» البريطانية إن «بوريس لم يعاملني أبداً معاملة خاصة».

وجونسون الذي نفى على الدوام ارتكابه أي مخالفات، متهم بتضارب المصالح لأن جنيفر أركوري، استفادت من منح مالية، وشاركت في زيارات رسمية عندما كان رئيس بلدية لندن بين عامي 2008 و2016. وبعد نشر صحيفة «صنداي تايمز» معلومات عن هذه القضية، أحالت السلطات في العاصمة لندن قبل أسبوع رئيس الوزراء إلى الهيئة الرقابية التابعة للشرطة، لتقرر ما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائي. (وكالات)