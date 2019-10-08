شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقدم شمال سوريا على طبق من ذهب لأردوغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على طبق من ذهب، قدَّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شمال شرق سوريا المتاخم لتركيا هدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بإعلانه سحب القوات الأمريكية من المنطقة، بزعم أنه يريد إنهاء المشاركة الأمريكية في حرب سخيفة لا نهاية لها ومكلفة. وقال إنه يريد ترك الأكراد وتركيا وسوريا وروسيا وإيران للتوصل إلى تسوية. وعلى الفور أعلنت أنقرة أن العملية العسكرية لغزو المنطقة باتت وشيكة. واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن ترامب طعنها في الظهر. وأعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا معارضة العملية العسكرية التركية. وأعربت الأمم المتحدة عن قلق وخشية من حدوث انتهاكات وموجات نزوح. وأكدت روسيا ضرورة التزام الجميع بوحدة سوريا وجددت الدعوة لخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا. وإزاء توالي الانتقادات العنيفة الموجهة إلى ترامب حتى من أنصاره الجمهوريين، سارع الرئيس الأمريكي إلى التهديد ب«القضاء» على الاقتصاد التركي إذا «تجاوزت أنقرة الحد» في سوريا. وكتب في تغريدة «إذا فعلت تركيا ما أعتبره، بحكمتي التي لا نظير لها، تجاوزاً للحد، فسأقضي على الاقتصاد التركي وأدمره بشكل كامل». كما سارعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى الإعلان أنها لا تؤيد العملية التركية في شمال سوريا، وحذرت من «العواقب المزعزعة للاستقرار» لمثل هذه العملية «بالنسبة لتركيا والمنطقة وخارجها». وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع مارك أسبر حذر نظيره التركي من «المخاطر على تركيا» التي قد تنجم عن «تحرك أحادي» لأنقرة. كما قال مسؤول بالوزارة إنها لن تسحب سوى «عدد قليل جداً» من الجنود المنتشرين في سوريا على الحدود التركية، و«على مسافة محدودة جداً»، في حين بدا أن الرئيس ترامب تحدث عن انسحاب أكثر شمولية.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن ترامب أبلغ أردوغان بكل وضوح أن الولايات المتحدة لا تؤيد عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا. وأضاف أن قرار إعادة انتشار الجنود مجرّد «قرار تكتيكي»، يهدف إلى تجنّب استدراج القوات الأمريكية المنتشرة قرب الحدود إلى معارك محتملة بين الأتراك والأكراد.

وكان مشرعون في الكونجرس من الحزب الجمهوري أعلنوا رفضهم خطوة ترامب، وهددوا بالتوجه إلى الكونجرس لعرقلة تنفيذها، ووصف البعض قرار ترامب ب«الخطأ الفادح»، و«الكارثة»، و«التخلي عن الحلفاء». وقال بريت ماكورغ، الموفد السابق المكلف مكافحة «داعش»، إن ترامب «يتخذ قرارات متسرعة من دون إلمام بالموضوع ومن دون تشاور ومن دون فهم كامل لما يحدث على الأرض».