شما بنت محمد تحاضر عن القراءة والأخلاق

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قدمت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، لطالبات مدرسة المبادئ للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة الخزنة وطالبات من مدرسة الطليعة محاضرة بعنوان (القراءة والأخلاق)، وذلك ضمن أنشطتها الداعمة لمبادرة (خلق) والتي أطلقتها عام 2018م.

وركزت الشيخة د.شما، على محور أساسي وهو البعد الأخلاقي للقراءة التي تشكل شخصية الإنسان وترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يحدث في بيئته ومجتمعه من تفاعلات تؤدى إلى اكتساب المعارف والعلوم والأفكار، وأبرزت أهمية القراءة في بناء الوعي الفردي للإنسان وتدعيمها لمعرفته ووعيه بميراث القيم الذي يمتلكه المجتمع والذي يمثل انعكاساً للهوية الثقافية والأخلاقية.

كما حرصت على تقديم تجربتها الشخصية كنموذج لكيفية جعل القراءة عادة يومية تبني الميراث المعرفي للإنسان عبر مجموعة من العادات والسلوكيات التي اتبعتها، كما حرصت على الحوار مع الطالبات وتبادل الآراء معهن، وأوضحت أن التعرف على فكر الأجيال الجديدة يبدأ دائماً من بناء حوار إيجابي معهم والتعرف إلى آرائهم، والحرص على منحهم الحرية الكاملة في التعبير عن ذواتهم، والتعرف إلى رؤيتهم للحياة مما يساعد كثيراً في فهم آليات تفكير الأجيال الجديدة بما يؤدي في النهاية إلى المساهمة في بناء أجيال على تواصل، كل جيل يبني على ما قدمه الجيل السابق.