- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يصدر مراسيم بتعيينات وإنشاء دائرة للإسناد الحكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيساً لديوان ولي العهد.
وأصدر سموه كذلك بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي عضو المجلس التنفيذي رئيساً لمكتب رئيس المجلس التنفيذي، والذي تم استحداثه وتحديد مهامه.
كما أصدر سموه بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتكليف فلاح محمد الأحبابي مهام رئيس دائرة النقل بالإنابة، إضافة إلى مهامه.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الإسناد الحكومي. ونص المرسوم على تعيين علي راشد قناص الكتبي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي.
وبموجب المرسوم يتبع لدائرة الإسناد الحكومي كل من مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإضافة كل من رئيس دائرة الإسناد الحكومي ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إلى عضوية اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر خليفة يصدر مراسيم بتعيينات وإنشاء دائرة للإسناد الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.