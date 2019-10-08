العراق: تعهد رئاسي بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس العراقي برهم صالح امس الاثنين، إن ما يحدث في البلاد فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها. وأضاف صالح في مؤتمر صحفي أن لشباب الذين سقطوا في المظاهرات تركوا جرحا في الصدور لا يبرأ بالتطمينات. وتابع قائلا : هذا الحراك وهذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء العراقيين. وشدد الرئيس العراقي على أن السلطات العراقية لم تعط أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.

وفي وقت سابق، أقرت القوات العراقية للمرة الأولى، ب«استخدام مفرط» للقوة، بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية، فيما أمرت الحكومة بسحب قوات الجيش من مدينة الصدر واعادة خدمة الانترنت بشكل جزئي، بعد سقوط 15 قتيلاً، ليل الأحد.

وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل، كان ممكناً سماع أصوات إطلاق رصاص متواصل، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات، ويحاولون الاحتماء بتلك المنطقة التي يصعب دخولها على القوات الأمنية، ووسائل الإعلام.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعا إلى فتح تحقيق مع عدد من ضباط الجيش بتهمة الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن عبد المهدي وجه بتشكيل مجالس تحقيقية مع الضباط والآمرين حول تلك الأحداث، مشدداً على أن أي استخدام مفرط للقوة مع المواطنين غير مسموح به. وكانت السلطات العراقية التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد «بالمعايير الدولية»، متهمة «مندسين»، و«قناصين مجهولين»، بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية، على حد سواء.

والأحد، وللمرة الأولى منذ الثلاثاء الماضي، لم يتظاهر المحتجون المطالبون بالتوظيف والخدمات العامة وتغيير الطبقة السياسية، في ساحة التحرير الرمزية في وسط بغداد. وكانت الاحتجاجات محصورة فقط في مدينة الصدر، ومحيطها، على أطراف العاصمة التي تعد تسعة ملايين نسمة، وظلت أياماً من دون شبكة إنترنت. وبعد ليلة من الفوضى في المدينة التي تعتبر معقلاً لأنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي دعا الجمعة إلى استقالة الحكومة، نددت طهران على لسان مرشدها الأعلى بعملية «تآمر» باءت بالفشل. وبعيد ذلك، أعلن رئيس ميليشيات الحشد الشعبي المقربة من إيران، جاهزية الميليشيات للتدخل لمنع أي «انقلاب أو تمرد» في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك.

وفي أماكن أخرى من بغداد، استؤنفت الحياة تدريجياً، لكن التوتر لم يهدأ، في الوقت الذي تضاعف فيه السلطات من إعلاناتها عن تدابير اجتماعية في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين يقولون إن «ليس لديهم ما يخسرونه» في بلد غني بالنفط، حيث يعيش أكثر من شخص من بين كل خمسة تحت خط الفقر.

(وكالات)