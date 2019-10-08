مجالس المستقبل العالمية بدبي تستقطب 700 خبير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

قال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الاجتماع الرابع لمجالس المستقبل العالمية 2019، سيعقد في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا في دبي، يومي 3 و4 نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 2019.

ويُشارك في الاجتماع، الذي يُنظم بالتعاون مع حكومة الإمارات، أكثر من 700 من الخبراء من شبكة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيتحدى خبراء من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني خلال اجتماع هذا العام الافتراضات السائدة، ويقدمون أفكاراً جديدة وخلاّقة من شأنها إعادة تشكيل النظم العالمية لمصلحة البشرية والكوكب.

وتوفر شبكة مجالس المستقبل العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي للأعضاء منصة تعاون لأصحاب المصالح المتعددة، ليحددوا طرقاً إبداعية للمجالس لتقديم الحلول. وسيتناول الخبراء الأكثر استشرافاً التابعين ل 38 مجلساً مستقبلياً عالمياً مجموعة واسعة من المواضيع، تتنوع ما بين حقوق الإنسان، والثورة الصناعية الرابعة، والحوسبة الكمومية والمساواة والاندماج. وللمرة الأولى، سيتم تخصيص مجالس للذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء - وهي مواضيع تابعة لمركز الثورة الصناعية الرابعة في سان فرانسيسكو التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

علاوةً على مساهمتها في تحديد المبادرات العالمية المستمرّة للمنتدى، ستُسهم نتائج مناقشات الاجتماع في تحديد أجندة أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020، والذي يُنظم في دافوس بسويسرا.