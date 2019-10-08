شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي» تبدأ تشغيل ميناء بورسوجا في الإكوادور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورسوجا: ”الخليج 365”
أنجزت «موانئ دبي العالمية»، المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء في بورسوجا بجمهورية الإكوادور بتكلفة 1.97 مليار درهم. وبدأت الشركة تشغيل الميناء، ضمن مشروع متوقع أن تبلغ تكلفته الإجمالية 4.4 مليار درهم، ويشمل منطقة اقتصادية متكاملة وفق نموذج الميناء والمنطقة الحرة في جبل علي، ليحوّل الإكوادور إلى مركز تجاري ولوجستي على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، ويضع البلاد على خطوط إبحار سفن الحاويات الضخمة من خلال قدراته التي تتجاوز 10,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
ويعتبر ميناء المياه العميقة في بورسوجا شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، و«موانئ دبي العالمية» مسؤولة عن التصميم والتمويل والتشييد والعمليات في المنشأة لفترة 50 عاماً، حيث سيتم بعد ذلك تسليم الميناء للدولة.
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