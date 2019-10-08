شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء يصلان إلى البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل إلى البلاد، أمس، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة إلى دولة الإمارات تستغرق يومين.
وكان في استقبالهما لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، وعدد من المسؤولين.
ورحب الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، بالضيفين الكريمين، وتبادل معهما الأحاديث الودية، كما تناول الحديث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (وام)
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