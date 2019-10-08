قرعة كأس الملك تبتسم للكبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، عن إقامة أربع منافسات رياضية على هامش موسم الدرعية الذي تستضيفه المدينة التاريخية خلال الفترة من 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، والمواعيد المنتظرة هي سباق الفورميلا E في 22 و23 نوفمبر، وكأس التنس الدولية من 12 إلى 14 ديسمبر، ومهرجان الفروسية على مرحلتين من 12إلى 14 ديسمبر و 19إلى 21 ديسمبر وأخيراً لقب الوزن الثقيل للملاكمة بين المكسيكي آندي رويز والبريطاني انتوني جوستوا في 7 ديسمبر.

على صعيد آخر سحبت أمس قرعة دور ال64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020 الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر بمشاركة فرق دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية، ووضعت القرعة فرق دوري المحترفين في اختبارات سهلة مع فرق الدرجة الثانية والأولى، حيث سيبدأ حامل اللقب التعاون رحلة الدفاع باستضافة اللواء الناشط في الدرجة الثانية، ويستقبل وصيفه الاتحاد فريق الرياض، بينما يذهب النصر لملاقاة عفيف، ويستقبل الهلال والأهلي فريقي عرعر والجندل ويحل الشباب ضيفاً على طبرجل.