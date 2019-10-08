إطلاق برنامج المدارس الصحية في 227 مدرسة و 26 حضانة بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلقت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، المرحلة الأولى من برنامج المدارس الصحية الذي تقدمه برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويندرج تحت مظلة المدارس المعززة للصحة والمعتمد من منظمة الصحة العالمية، ومنظمات أخرى متخصصة في صحة الأطفال واليافعين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير بيئة صحية وآمنة في المدارس الحكومية، والخاصة، تنعكس إيجاباً على نمو الطلبة البدني، والاجتماعي، والتعليمي، وتعد إدارة التثقيف الصحي أول جهة رسمية تطلق البرنامج على مستوى الدولة لالتزامها الكامل بالمعايير الثلاثة عشر، والشروط المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم تطبيقه في 227 مدرسة حكومية، وخاصة، و26 حضانة حكومية في إمارة الشارقة، ويستهدف قرابة 185 ألف طالب وطالبة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم.

وجاء الإعلان عن إطلاق البرنامج خلال حفل رسمي أقيم صباح أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، بحضور خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام المدينة الجامعية في الشارقة، والدكتور عبد العزيز المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، والدكتورة عائشة سهيل مدير إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحصة رشيد مدير المجلس التعليمي الثاني في وزارة التربية والتعليم، ومريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم، والدكتورة سمر الفقي ممثلاً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، وفائقة السناوي ممثل عن وزارة الصحة بسلطنة عمان، إلى جانب عدد من مديري المدارس وأولياء الأمور، وممثلين عن الشركاء ورعاة البرنامج والمتطوعين.



الاستثمار بالأطفال



وأكدت إيمان راشد سيف في كلمتها خلال حفل الإطلاق «إن برنامج المدارس الصحية يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لصحة الأطفال باعتبارهم أمل المستقبل، لكونه يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لافتة إلى الدعم الكبير والمتابعة المتواصلة من سموها وتوجيهاتها بأهمية العناية بصحة الأطفال واليافعين لأن الاستثمار فيهم هو استثمار في المستقبل المشرق.

وقالت: إن تأكيد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الدائم، وتوجيهاتهما الواضحة في ضرورة تهيئة المدارس للبيئة الصحية والمثالية لطلبتها، وأن تنمية أجيال المستقبل ضرورة حتمية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع الإماراتي، كانت الدافع الرئيسي لنا لنستلهم من رؤى القيادة الحكيمة فكرة تبني مشروع «المدارس المعززة للصحة».

إشادة دولية



من جهته، أشاد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالدور الريادي الذي تقوم به إمارة الشارقة في تعزيز الصحة بالمجتمع، وقال خلال كلمة مسجلة ألقاها ضمن فعاليات الحفل: تعد إمارة الشارقة موقعاً جيداً للمدارس الصحية لأنها مصنفة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، مثمناً إسهامات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ودعمها القيّم لكل المبادرات المجتمعية سواء محلياً أو إقليمياً.

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الوعي الصحي

من جانبها، أكدت الدكتورة عائشة سهيل، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لكونها شريكاً استراتيجياً في البرنامج، على توفير كل وسائل الدعم المتاحة، وتسخير الإمكانات لتحقيق أهدافه، انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى إطلاق المبادرات ودعم الحملات وبرامج التوعية التي تُعنى برفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، والتشجيع على ممارسة الحياة الصحية السليمة لشريحة الطلاب.



أحد أهم المنجزات



كذلك اعتبرت الدكتورة محدثة الهاشمي، أن برنامج المدارس الصحية هو أحد أهم المنجزات المضافة إلى سلسلة المبادرات والإنجازات التي حققتها، وتحققها إمارة الشارقة.

من جهتها، اعتبرت مريم جابر الشامسي، أن برنامج المدارس الصحية يعد إضافة حقيقية لرصيد إمارة الشارقة، وتأكيداً على أنها موجودة دوماً في قلب المشاريع التي تعنى بتنمية الإنسان فكرياً، وصحياً، وتعليمياً.

واختتم الحفل باستعراض أهداف البرنامج في مرحلته الأولى، وعدد من التجارب في الدول الأخرى.



التجربة العمانية



تم استعراض التجربة العمانية من قبل فائقة السيناوي، في تطبيق المدارس المعززة للصحة الذي انطلق منذ العام 2004 على مستوى المدارس الحكومية في جميع محافظات السلطنة.