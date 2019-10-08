أوروبا القرون الوسطى تتسابق للحصول على العلوم العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يعد إنشاء الجامعة الأهلية بمصر سنة 1908 فاتحة الإحياء للتراث العلمي في الثقافة العربية المعاصرة، إذ شهد ذلك التاريخ إلقاء محاضرات المستشرق الإيطالي نلينو بلغة عربية مشرقة، عن علم الفلك العربي، ومحاضراته عن الأدب العربي، التي تأثر بها طلابه المصريون آنذاك، وفي طليعتهم طه حسين، وبعد سنوات ثلاث طبعت في روما محاضرات نلينو عن علم الفلك، وظهرت بعنوان «علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى».

أثارت هذه المحاضرات بمنهجها العلمي الرصين، وبتتبعها التاريخي لمصادر المعرفة الإسلامية في مظانها الصحيحة، همة كبار الباحثين من بعد، فنجد مواطنه العلامة الإيطالي ألدو مييلي - أحد وكلاء المجمع الدولي لتاريخ العلوم - يلقي سلسلة محاضرات في سنة 1936 عن «العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي»، بعدها أضاف إليها حواشي وتعليقات وطبعها في كتاب باللغة الفرنسية، صدر في هولندا، فإذا به نسيج وحده، في عمقه وشموله، إذ جاء ثمرة للاستفادة من عشرات المصادر والمراجع المهمة. حظي هذا الكتاب الفريد بترجمة عربية قام بها عالمان هما د. عبد الحليم النجار ود. محمد يوسف موسى وراجع الترجمة د. حسين فوزي، فجاءت الترجمة حدثاً مهماً يسد فراغاً حقيقياً في المكتبة العربية.

يوضح المؤلف استخدامه لمدلول «العلم العربي» بدلاً من «العلم الإسلامي» قائلاً: «إنني أدخل في مدلول «العلم العربي» ذلك العلم الذي نما وازدهر في العصور الوسطى، وفي تلك البلدان التي كانت تنتظم في رقعة الإمبراطورية العربية للخلفاء، مهما كانت اللغة التي استعملها العلماء وهي العربية طبعاً على وجه العموم، ومهما كانت ديانة هؤلاء العلماء».

لا يتردد المؤلف في أن يصف كتابه بأنه: «يبدو مصدراً كبير التبحر والإحاطة ومرجعاً قريباً سائغ المنال، بل سيكون الرجوع إليه ضرورة ملحة ما لم يظهر بعد مرجع أكمل وأشمل». كما يؤكد أنه قبل أن يمكن تصنيف تاريخ أكثر تفصيلاً، ينبغي أن نحصل على الدعائم الأساسية لكل دراسة جادة، ولا يغيب عن المؤلف أن يشيد بكتاب فريد، وهو كتاب جورج سارتون «المدخل إلى تاريخ العلم».

عن بداية تاريخ العلم العربي، يرى المؤلف أنها كانت بعد انقضاء قرن ونصف القرن على الهجرة النبوية، ثم تلا ذلك ازدهار لفت الأنظار في المشرق (العراق وإيران والشام ومصر، وفي المغرب (بالأندلس) في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، ثم أخذ ذلك الازدهار في الزوال، فانطفأت شعلته تحت وطأة الصدمات، التي ألحقتها غزوات الترك والمغول بالحضارة العربية من جانب، وبسبب مجال التفكير الضيق والسيطرة الكاملة تقريباً لمذهب محافظ متزمت، متعارض مع الازدهار المطلق للبحث والنقد العلميين من جانب آخر.

في فصل دقيق بالغ الأهمية يتوقف المؤلف عند حركات نقل العلوم العربية إلى الغرب المسيحي، والتسابق نحو الوصول إليها، وخصوصاً في مدرسة الترجمة بسالرنو، وتأثير الحروب الصليبية والاتصالات في المشرق والتلاقي اللغوي بين الإغريقية والعربية واللاتينية في صقلية، وفي مدرسة طليطلة ثم الترجمات المتعاقبة إلى العربية، وصولاً إلى نشأة علم جديد في البلدان المسيحية، وأخيراً يبين المؤلف حدود معارفنا الحالية عن العلم العربي، وعمل المجمع العلمي لتاريخ العلوم.