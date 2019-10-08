شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الولايات المتحدة لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، وفقا البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا.
وأضافت، :"أوضحنا للأتراك بأنه لا يجب أن يراق دم أي أميركي في أي عمليات عسكرية، وأن تركيا ستكون مسئولة عن أمن المدنيين وعن تقديم أي مساعدات إنسانية".
وتابعت، نقلا عن وكالة رويترز، أن مسئول أمريكي كبير أكد قرار ترمب سحب القوات لا يمثل انسحابا من سوريا.
وجدير بالذكر أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال كلمته إنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، موضحا أنه قد أبلغت أردوغان بعدم السماح بإصابة أى جندى أمريكى، وأنه حال حدوثه ستكون هناك مشكلة كبيرة"، مستطرداً:"لن نقبل بإعادة 50 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى جوانتانامو".
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: الولايات المتحدة لا تؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.