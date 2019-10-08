شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى يبحث استقرار سوق النفط مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الطاقة بحث اليوم الاثنين، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي التعاون في مجال الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.
وبحسب الوكالة الرسمية، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع الوزير الروسي ماكسيم أوريشكين، "دور البلدين في استقرار الأسواق العالمية من خلال التنسيق المستمر بينهما في هذا المجال، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية أوبك مما يساعد على استقرار السوق البترولية ومستقبل الصناعات البترولية".
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