شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان وحمدوك يبدآن زيارة إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد البرهان وحمدوك لقاءات مع القيادات الإماراتية، لبحث تعزيز العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي.

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وأنهى رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالسودان اليوم زيارة إلى السعودية بدأها أمس، والتقيا خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

والتقى حمدوك، في أبو ظبي، بعدد من أبناء الجالية السودانية في الإمارات بمقر السفارة السودانية، وناقش معهم، في حضور وزيري الخارجية أسماء عبد الله والمالية إبراهيم البدوي، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في السودان.

وتوقع حمدوك تعيين رئيس القضاء والنائب العام في السودان خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن محاربة الفساد تقتضي تضافر جهود كل الجهات، معولا على دور الإعلام في هذا الصدد.