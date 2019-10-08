ترامب: علاقتي بأردوغان جيدة ولا أنحاز لأي طرف في سوريا

واشنطن / الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه علاقة جيدة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأنه لا ينحاز لأي طرف في سوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، الإثنين، عقب توقيع اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة واليابان.

وأوضح ترامب أن قراره بشأن سحب قوات بلاده من سوريا "كان صحيحا".

وتابع قائلا: "منذ سنوات ونحن في سوريا، وكان يجب أن تكون مهمتنا العسكرية في هذا البلد قصيرا، كان علينا الدخول إليها والإسراع في الخروج".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.