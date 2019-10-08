تشاووش أوغلو وظريف يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا

أنقرة/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، مع نظيره الإيراني جواد ظريف، مستجدات الوضاع في سوريا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب مصادر دبلوماسية بالخارجية التركية.
وأوضحت المصادر للأناضول أن تشاووش أوغلو وظريف، تطرقا إلى آخر التطورات في سوريا.
ولم تدل المصادر الدبلوماسية بمعلومات إضافية عن فحوى الحديث الذي دار بين الوزيرين.
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