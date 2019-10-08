وفاة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق عبد الله الشريدة

صحيفة الخليج الالكترونية توفي، اليوم الإثنين، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق عبدالله الشريدة، إثر تعرضه لأزمة قلبية. وودع الشريدي الملاعب في 2005 بحفل تكريمي مبسط، وعرف بقوته وإخلاصه في الملاعب، ولعب لأندية القادسية والهلال والخليج. كما مثل المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس القارات في الرياض 1992م، وبطولة كأس الأمم الآسيوية في هيروشيما باليابان 1992م، تصفيات كأس العالم 2002م انشر الخبر :

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