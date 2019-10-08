أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعاتالأساسية بعسير

ابها

رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، شكرهوتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين – حفظهماالله– على ما تحظى به منطقة عسير من دعم وإهتمام دائمينلإستكمال مسيرتها التنموية المتجددة التي تتوافق مع رؤية الوطنالطموحة مثلها كباقي مناطق مملكتنا الغالية، وذلك خلال رعاية سموهاللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية لمنطقةعسير اليوم الاثنين بأبها بحضور ومداخلة عدد من الوزراء وممثليالوزارت.

وأكد أمير عسير أن اللقاء الثاني الذي تشهده عسير اليوم يأتياستكمالاً للقاء الأول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين وبمتابعةولي عهده الأمين –حفظهما الله– لإكمال مسيرة التنمية، وأضاف أناللقاء هو لقاء مفتوح ومباشر يحضره نخبة من أهالي المنطقة، ويعرضعبر الانترنت في بثٍّ مباشر على كافة المدارس وإدارات التعليموالمستشفيات وعدد من الجهات الأخرى ليطّلع أبناء المنطقة علىمستقبل منطقتهم، مشدداً على مشاركة الأهالي في قرارات التنميةوإطلاعهم على كافة المشروعات القادمة؛ مشيراً سموه إلى أنه سيتمالاستفادة من الفريق البيئي الذي نتج عن المؤتمر الدولي الأول للبيئاتالجبلية شبه الجافة ليكون تحت تصرف وزارة النقل فيما يختصبالحفاظ على البيئة

وجدد الأمير تركي بن طلال الشكر بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقةلكافة الوزراء ونوابهم وفرق عملهم المشاركين في اللقاء، مشيراً إلىالهمة التي يحملونها والروح الإيجابية وجودة الأداء في جميع خدماتقطاعاتهم المقدمة.

وشهد اللقاء مداخلة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزانالربيعة عبر اتصال مرئي قدم خلاله الشكر لأمير منطقة عسير، منوهاًعلى اهتمام وزارته في تقديم كافة الخدمات الطبية للمنطقة وتطويرهاوالإرتقاء بها ، مبيّنا أن مركز القلب في المنطقة سوف يقدم خدماتهللمرضى بعد ثلاثة أشهر عقب استكمال حاجته من الكوادر البشرية،وفيما يخص مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكةالجنوبية أكد معاليه على الإنتهاء من الدراسة التي تشمل تعديلاتللتوسع في التخصصات لتصل ١٥ تخصصاً والسعة السريريةالإجمالية ١٠٢٥ سريراً؛ وهي بإنتظار الموافقة من قبل المقام السامي.

من جانبه أشار معالي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندسعبدالله السواحه بالحراك الذي تشهده منطقة عسير؛ وقال: “أهنئعسير بأميرها الذي جمع القيادة والطموح والشباب، ولقاء اليوم دافعلتقديم المزيد من الجهد بإذن الله تعالى“؛ وأضاف: “مراكز وقرىعسير تحتضن أكثر من 90 ألف منزل وتم الإلتزام مع أمير عسيروالأهالي لتوفير الخدمة بالتعاون مع البلديات وجهات أخرى لتنفيذمشروعات تلك الخدمات؛ وتم خدمة ٥٥ ألف منزل في العام الحالي؛وسنصل في 2020م لخدمة مليون مستفيد“.

وأعلن معاليه في مداخلة مرئية خلال اللقاء عن انطلاقة خدمات الجيلالخامس بمنطقة عسير الأسبوع القادم لتشمل مدينة أبها من خلالتركيب 45 برجاً وخميس مشيط بـ 40 برجاً؛ وبيشه 11 برجاً؛ لتغطيةالخدمة في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى إعلان معاليه إطلاق برنامجخاص لرواد التقنية في المنطقة وذلك لتقديم أفضل الحلول لخدماتالاتصالات في منطقة عسير مبيناً أنه سيتم وضع الخطوط العريضةقريباً وبجوائز مالية يصل مجموعها إلى مليون ريال .

عقب ذلك استكمل نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندسهيثم العوهلي تقديم مشروعات الوزارة بالمنطقة والبنى التحتية لها،مؤكداً أهميتها على تحقيق رؤية المنطقة لتكون واجهة ثقافية وسياحيةوحضارية وذلك بتأهيل وتدريب القدرات البشرية، مستعرضاً مبادراتالبنية التحتية الرقمية بمنطقة عسير، والنطاق العريض في المناطقالحضرية عن طريق الألياف الضوئية، والنطاق العريض اللاسلكي فيالقرى والهجر .

Advertisements

واستعرض معالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهاديالمنصوري خلال اللقاء تصميم مشروع مطار أبها الدولي الجديدوخدماته الهندسية والمخطط العام المستحدث، وقال: ” تم خلال العملتصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (8) مليونمسافر مع إمكانية الزيادة إلى (10) ملايين مسافر سنوياً، موضحاًأن المكتب الاستشاري الذي سيقوم بأعمال التصاميم والتي ستنتهيخلال (12) شهراً، متوقعاً إنتهائها في مدة زمنية أقل من ذلك، مؤكداًأنه روعي في تصميم المطار اندماج الموروث والثقافة المحلية للمنطقةفي أعمال التصاميم الداخلية وبطريقة حديثة وكذلك توفير مناخاستثماري داخل الصالات وفي المناطق الخارجية مع مراعاة الجانبالاقتصادي في التصاميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركاتوالمصانع المحلية؛ مشيراً أن التصاميم الحديثة ستساهم في رفعمستوى المواصفات الأمنية والسلامة في مطار أبها الجديد، وأضاف : بعد فترة تقديم المكتب الاستشاري للتصاميم سيتم عرضها على سموأمير منطقة عسير ، قائلاً : ” أعرف أن سموه يحب مشاركة أهاليالمنطقة دائماً في الرأي“؛ وأضاف: “وقبل انتهاء هذه المدة بإذن اللهسيتم تأهيل المقاولين ودعوتهم لتنفيذ المشروع وإن شاء الله يكون اللقاءالآخر هو مشاركتكم جزء من أعمال الشركة المصممة للمشروع ،وأختتم مداخلته قائلاً: “في نهاية الربع الثالث من العام القادم سيتمتأهيل الشركات والمقاولين وطرح المشروع للتنفيذ بعد (12) شهراً“.

واستعرض كلاً من مستشار معالي وزير النقل الأستاذ هذلول الهذلولوالمهندس خالد الرميح مستشار معالي نائب وزير النقل المشرف علىمكتب إدارة المشاريع أن خطة استكمال الطريقين المحورين بالمنطقة،وهما ” طريق عسير/جازان السريع بطول 136كلم يشمل ثلاثةمسارات و11 نفق في كل إتجاة و 55 جسر، سيقلل زمن الرحلة إلىأكثر من 50% عن الطريق السابق، إضافة إلى الطريق المحوري ” جدة/عسير/جازان” بطول 465كلم، موضحين أن الطرق المحورية تهتمفي رفع مستوى السلامة المرورية، وخفض زمن الرحلات وفكالاختناقات المرورية ،والحد والتخفيض من نسبة التلوث البيئية، وخلقفرص عمل واعدة تساهم في دعم الصادرات وتطوير الأعمال لتحفيزالنمو الإقتصادي؛ وقال المهندس الرميح: “عسير ستتباهي قريباًبمشاريع الطرق التي ستشكل علامة فارقة على مستوى الشرقالأوسط؛ وسيتضمن مشروع سراة عسير / جازان تصاميم ستكونالأولى من نوعها في المملكة“.

من جهته تناول وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطانخطة استكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقةوفئاته المستهدفة، مستعرضاً منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسيرللعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م ، منوهاً إلىمقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.

وأشار الدكتور البطشان إلى أن منطقة عسير استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارةعسير وفرع الإمارة بالمنطقة.

وتحدث المهندس محمد موكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنيةعن خطة استكمال خدمات المياه المتجددة ومشروعاتها المستقبليةمستعرضاً إنجازات الشركة في المنطقة منها تشغيل محطة أشيابللمياه المتجددة في العرين بأبها وأخرى بمركز وادي بن هشبل،إضافة إلى الإستفادة من كامل المياه المتجددة في النماص وتنومةوبلقرن، فيما اشار في مداخلته أن المياه المنقولة في مشروع الخطالناقل ستتم الإستفادة منها في المتنزهات المجاورة للمسار، ولاتشملالمتنزه الوطني ببيشة، وأضاف إلى أن مياه السيول والأمطار هيالمصدر الوحيد للمياه في سد الملك فهد في بيشة، مؤكداً تنفيذ شبكاتلمياه الشرب في محافظة بيشة لرفع نسبة التغطية وزيادة كميات المياهالواردة من مشروع الوجيد، منوهاً أن الوزارة تعمل في الوقت الراهنعلى تأهيل بحيرة سد الملك فهد في بيشة بيئياً.

وفي ختام اللقاء ناقش الأهالي ممثلي الوزارات من خلال طرح عددمن الإستفسارات حول مشروعات المنطقة وجدت تجاوباً مباشراً، فيحين وجه سمو أمير منطقة عسير بتمديد وقت النقاش والأسئلة أكثرمن مرة رغم انتهاء وقت اللقتاء؛ مؤكداً سموه للحضور عدم خروجهممن القاعة قبل الرد على كامل استفساراتهم؛ فيما وعد سموه عدد منالمواطنين ممن كانت استفساراتهم خارج مهام اللقاء بالإجابة عليهاشخصياً في وقتٍ لاحق.

حضر اللقاء مديري الجهات الحكومية بالمنطقة ووكلاء المحافظاتوأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة، ومهتمين من أعضاءاللجان الفاعلة والناشطين البيئيين وأكاديميين ورجال أعمال، وعدد منالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ وأسر وأقارب متوفين فيحوادث مرورية على طرق عسير الحالية وعدد من المقاولين الملتزمين بمعايير الجودة بالمنطقة .