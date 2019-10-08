تدريبات نادي الشباب تشهد مشاركة الثنائي حسن معاذ ووليد حزام

صحيفة الخليج الالكترونية شهدت تدريبات نادي الشباب اليوم اليوم الاثنين مشاركة الثنائي حسن معاد ووليد حزام فيما واصل الثلاثي صوماليا ومتعب المفرج وأحمد شراحيلي برامهجم العلاجية في عيادة النادة. حيث عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته على ملعب خالد بن سلطان تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون وسط عدم مشاركة 9 لاعبين هم فاروق بن مصطفى وجمال بالعمري لانضمامهما إلى منتخبيهما وكذلك عبدالله الشامخ وعبدالله الحمدان نظرا لانمضامهما إلى منتخبنا الوطني بالإضافة إلى ناصر العمران وتركي العمار لانضمامهما إلى منتخبنا الوطني الأولمبي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الشباب. انشر الخبر :

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