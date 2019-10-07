ولي عهد أبو ظبي: نقف مع لبنان في كل ما يحفظ أمنه ويحقق طموحات شعبه

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© REUTERS / SATISH KUMAR
كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد ابن زايد خلال اللقاء أن دولة الإمارات حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور.
من جانبه أعرب الحريري عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها مؤكدا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.
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