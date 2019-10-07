دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme X2 Pro ينطلق رسمياً في 15 من أكتوبر بشاشة Fluid AMOLED بمعدل 90Hz ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت علامة Realme رسمياً اليوم عن موعد مؤتمر Realme X2 Pro المقرر عقده في 15 من أكتوبر، على أن ينطلق الهاتف بشاشة Fluid AMOLED بمعدل 90Hz، مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

كشفت العديد من التسريبات عن مواصفات هاتف Realme X2 Pro الذي ينطلق رسمياً قريباً، والذي يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 20:9 في شاشة Fluid AMOLED بمعدل تحديث 90Hz.

أيضاً يأتي هاتف Realme X2 Pro برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تستبدل Realme عدسات macro التي جاءت في هاتف realme X2 بعدسات telephoto، مع تكبير hybrid حتى 20 مرة.

كما يأتي مستشعر أخر بزوايا عرض واسعة 115 درجة، والذي يدعم تصوير macro من مسافة 2.5سم، كما يضم الهاتف عدسات لدعم تصوير portrait أيضاً.

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هاتف Realme X2 Pro يضم أيضاً تقنية الشحن السريع SuperVOOC Flash بقدرة تصل إلى 50W، كما يأتي الهاتف باثنان من مكبرات ستريو الصوتية مع أعلى دقة في جودة الصوتيات، وتقنية Dolby Atmos.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Realme X2 Pro في مؤتمر يعقد في مدريد في إسبانيا في مؤتمر 15 من أكتوبر، على أن تكشف الشركة عن مستوى تسعير هذا الإصدار في فعاليات المؤتمر.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme X2 Pro ينطلق رسمياً في 15 من أكتوبر بشاشة Fluid AMOLED بمعدل 90Hz ظهر على التقنية بلا حدود.