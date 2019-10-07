الجربا ووزير الخارجية الروسى يبحثان المستجدات الأخيرة بشرق الفرات بسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا، مساء اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى العاصمة بغداد.
وقال المكتب الاعلامى لتيار الغد السورى فى بيان صحفى انه جرى أثناء اللقاء الحديث عن أهم المستجدات في المنطقة وخاصة ما يحدث في منطقة شرق الفرات وماهي تبعاتها المتوقعة.
وأكد الجانبان ،على ضرورة استمرار التعاون في سبيل الوصول إلى حل سياسي سوري دائم ينقذ البلاد، ويوقف شلال الدم المستمر منذ ما يقارب التسع سنوات ، وشددا على أهمية تشكيل اللجنة الدستورية مؤخراً، وما يعقد عليها من أمل في الوصول إلى حل دستوري يتناسب وقرار الأمم المتحدة 2254.
الجربا يلتقى لافروف فى بغداد
حضر الاجتماع أيضاً مساعد وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، وانتهى اللقاء بتأكيد الجانبان على استمرار التعاون واستمرار اللقاءات الثنائية بين الجانبين.
يذكر أن اللقاء الأخير بين رئيس التيار السورى ووزير الخارجية الروسى كان منتصف فبراير الماضى فى موسكو.
أحمد الجربا يلتقى لافروف فى العراق
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