شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ينطلق 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال " شراع " فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة . Advertisements وكشف "شراع" خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم عن مشاركة نخبة من المتحدثين المتميزين تأتي في مقدمتهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان المؤسس والرئيس التنفيذي لـمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية ومؤسس مؤسسة "حلقة الأمل" و الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كيه بي دبليو فنتشرز"؛

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