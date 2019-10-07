شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التفجير الإرهابى الذي استهدف دورية أمنية فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بمدينة جلال أباد في أفغانستان؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود والمدنيين، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية تؤكد تضامن المملكة مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب، وتجدد موقف بلادها الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.. داعية إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب و كل من يدعمه أو يموله.