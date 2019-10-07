الجيش التركي يرسل تعزيزات إضافية لوحداته على الحدود مع سوريا

هطاي/ الخليج 365
يواصل الجيش التركي، إرسال تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على حدوده الجنوبية، وسط ترقب لإطلاق تركيا عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.
ومن جملة هذه التعزيزات، 10 شاحنات محملة بالدبابات خرجت، الإثنين، من محيط بلدة يايلاداغي بولاية هطاي المحاذية للحدود مع سوريا جنوبي البلاد، وانطلقت باتجاه الولايات الواقعة جنوب وجنوب شرقي تركيا.
وفي السياق نفسه، وصل إلى مدينتي "قرق خان" و"خاصة" بولاية هطاي التركية، رتل عسكري مؤلف من 80 مدرعة، جاءت من مختلف الثكنات العسكرية.
وأكد مراسل الخليج 365، أن الرتل العسكري، أكمل طريقه باتجاه ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد، بعد وصوله بوقت قصير إلى هطاي.
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