مصر.. فصل 1070 معلما بدعوى انتمائهم إلى جماعة "الإخوان"

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، فصل 1070 معلما؛ بدعوى انتمائهم إلى جماعة "الإخوان" التي تحظرها القاهرة وتعتبرها "إرهابية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال شوقي إن "المتواجد في هذه الوظيفة يجب أن تكون لديه مواصفات خاصة".

وأضاف أن قرار الفصل لكونهم "ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة، أو صدر ضدهم أحكام ولتطهير الوزارة من أية أفكار قد تؤثر على الطلاب".

Advertisements

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المعلمين المعنيين او من يمثلهم على التهمة المذكورة بحقهم.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "إرهابية"، وتصنفها بأنها "محظورة" بقرار حكومي صادر عقب أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي للجماعة، في صيف 2013.

ولم تعلق جماعة الإخوان على القرار حتى الساعة 18:45 ت.غ، غير أنها ترفض تلك التوصيفات وتعتبرها "ظالمة"، وتقول عادةً إنها لا تمارس العنف وتعبر عن رفضها للسلطة الحالية بالطرق السلمية.

وأعلنت الجماعة وجود أكثر من 60 ألفا بالسجون، منذ فض أمني لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والذي راح ضحيته المئات.

وعادة ما تتمسك السلطات بمصر باستقلال القضاء ونزاهته، وتنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إن هؤلاء متهمين في "قضايا إرهاب"، وهو ما تنفيه الجماعة، مؤكدة أنها "ملفقة".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.