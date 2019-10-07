مقتل أكثر من 20 مسلحا لـ"الشباب" في عملية أمنية جنوبي الصومال

مقديشو/ الخليج 365

قُتل أكثر من 20 مسلحا من حركة "الشباب" في عملية أمنية نفذتها قوات صومالية جنوبي البلاد، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن العملية جرت قرب منطقة "عبدالله بيرولي" على بعد نحو 55 كم من مدينة "كيسمايو" جنوبي البلاد.

وأوضح أن العملية أسفرت عن جرح عددا آخر من عناصر الحركة، دون تحديد رقم.

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وقال خيّار عبدي محمد، المسؤول بقوات الأمن، للصحفيين، إن من بين القتلى قادة من حركة الشباب، أحدهم كان يقوم بتصنيع العبوات الناسفة وتجنيد وإرسال مسلحين لتنفيذ هجمات.

وأضاف: "ستستمر هذه العملية ضد الشباب حتى تطهير المنطقة من تلك الجماعة".

وتقاتل القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ سلام إفريقية، منذ سنوات، حركة "الشباب" المتمردة.

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