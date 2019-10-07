قورتولموش: ندخل حربا بشمال سوريا وسننتصر فيها

أنقرة/ الخليج 365

قال وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية التركي نعمان قورتولموش، إن بلاده تدخل حربا في شمال سوريا، وستنتصر فيها.

جاء ذلك في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، الإثنين، علق فيها على العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا.

وأوضح قورتولموش أن القوات التركية عازمة على تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن أي تطور في شمال سوريا، يعتبر مهما جدا بالنسبة للأمن القومي التركي، وأن أنقرة تؤيد وحدة الأراضي السورية.

وأشار إلى أن تركيا ستواجه كافة الهجمات الإرهابية التي تأتي من شمال سوريا، ولن تسمح بتمركز تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" وغيره من التنظيمات الإرهابية في تلك المناطق.

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وتابع قائلا: "كنا نتمنى تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية مع شركائنا الأمريكان، والمحادثات حول المنطقة الآمنة بين الطرفين بدأت بعد إعلان الرئيس أردوغان، بأن صبر تركيا بدأ ينفد، وأن بلادنا مصممة على القيام بعملية عسكرية ضد الإرهابيين".

وأكد أن تركيا لاتنوي احتلال أجزاء من الأراضي السورية، وأن هدفها يتمثل في القضاء على التنظيمات الإرهابية، وتوفير بيئة ملائمة للعيش لكافة السوريين دون التمييز بين شرائح المجتمع السوري.

وتابع قائلا: "عبر المنطقة الآمنة سيُتاح للسوريين العودة الآمنة إلى ديارهم، وسننتصر في هذه الحرب بأقل الخسائر، على الرغم من أن الولايات المتحدة خرجت من المنطقة دون أن تستعيد الاسلحة التي أعطتها للتنظيم الإرهابي".

وجدد تأكيده بأن تركيا لا تطمع في اقتطاع أراضي دولة أخرى، وأن العملية المرتقبة هي ضد التنظيمات الإرهابية.



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