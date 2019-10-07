البنتاغون: لن ندعم العملية العسكرية التركية شمالي سوريا

واشنطن/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، الإثنين، أنها لن تدعم العملية العسكرية التركية المحتملة شمالي سوريا، ولن تكون جزءً منها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال هوفمان إن "أمن المنطقة سيتم توفيره بالتنسيق والتعاون بين تركيا والولايات المتحدة".

وأضاف أن "وزير الدفاع ورئيس الأركان، أبلغا الجانب التركي، بأن إقدام تركيا على خطوات أحادية الجانب ستكون فيها مخاطرة".

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وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا في ظل حديث عن عملية تركية وشيكة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صباح الإثنين أن "تركيا ستتحرك قريبا بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لتشكيلها في سوريا هي الطريقة الإنسانية والمنطقية الوحيدة لمنح الفرصة للشعب السوري من أجل العودة إلى بيوته ومناطقه.

وأضاف "إن هدفنا الرئيسي هو إرساء السلام في مناطق شرق الفرات. ونحن نهدف لإسكان مليوني شخص في المنطقة الآمنة، بينهم مليون شخص سيسكنون في المناطق الموجودة والمليون الآخر سيسكن في مناطق سنقوم بإنشائها. "

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