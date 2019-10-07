الأردن.. انطلاق معرض صور لوثائق "الخط الحجازي"

إربد (الأردن)/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

نظمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) ومعهد "يونس إمرة"، بالعاصمة الأردنية عمان، الإثنين، معرضا حول الخط الحجازي الحديدي، تضمن وثائق وصور من الأرشيف العثماني.

وأقيم المعرض في بيت السرايا العثماني بمدينة إربد، شمالي الأردن، برعاية من سفير أنقرة لدى عمان، مراد قرة غوز، وفق ما أفاد به مراسل الخليج 365.

ووفق المصدر نفسه، حضر المعرض الذي يستمر لخمسة أيام، مواطنون وطلاب ومسؤولون حكوميون ودبلوماسيون أتراك، وأكاديميون، وحضور شبابي لافت.

وعلى هامش المعرض، قال قرة غوز، للأناضول، إن "هذا المعرض يأتي بعد ثلاثة أشهر من آخر أقيم في العاصمة عمان قبل ثلاثة أشهر".

وتابع "هناك اتفاقية بين تيكا ومؤسسة الخط الحجازي لإعادة ترميم الخط وبناء المتحف".

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ولفت إلى أن "2020 عام التبادل الثقافي بين الأردن وتركيا، لذا لا بد أن نطلع الأردنيين في إربد وليس فقط في عمان، على هذا التراث والإرث المشترك في الشرق الأوسط".

ومنتصف الشهر الماضي، وقعت تركيا والأردن، اتفاقية إعلان 2020 عاما للتبادل الثقافي بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال زيارة وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي لعمان، إلى تعزيز علاقات الصداقة، وتطوير التعاون الثقافي بين البلدين.

ويعتبر الخط "الحجازي" من أقدم السكك الحديدية في المنطقة والعالم، تبلورت فكرته عام 1900 في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وتم إنشاؤه بعد ذلك بعامين لهدف إنساني وديني، يختزل على الحجاج مسافة كانت تستغرق ثلاثة أشهر، لتتحول بعد أن بدء الخط عمله إلى 54 ساعة.

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