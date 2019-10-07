اشتية يصل القاهرة ويبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية

القاهرة/ الخليج 365



وصل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد وزاري كبير؛ في زيارة لتعزيز التعاون بين البلدين.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، وصل اشتية القاهرة، مساء اليوم، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وكان في استقباله نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وعقد اشتية مع نظيره المصري اجتماعا ثنائيا في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، بحثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين، وانضم إلى الاجتماع بعد ذلك الوزراء من أعضاء الوفدين.



ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، وتتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات.

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كما يجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية، وفق المصادر ذاتها.

والأحد، قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية، دياب اللوح، في بيان، إن الوفد الوزاري يعدّ الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين.



وأوضح أن الوفد رفيع المستوى يضم 12 حقيبة وزارية، ما يدل على حرص اشتية على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق.



وفي يوليو/ تموز الماضي، زار اشتية على رأس وفدين، الأردن والعراق، وجرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.



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