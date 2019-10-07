القاهرة/ الخليج 365
وصل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد وزاري كبير؛ في زيارة لتعزيز التعاون بين البلدين.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، وصل اشتية القاهرة، مساء اليوم، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، وكان في استقباله نظيره المصري مصطفى مدبولي.
وعقد اشتية مع نظيره المصري اجتماعا ثنائيا في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، بحثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين، وانضم إلى الاجتماع بعد ذلك الوزراء من أعضاء الوفدين.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، وتتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات.
كما يجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية، وفق المصادر ذاتها.
والأحد، قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية، دياب اللوح، في بيان، إن الوفد الوزاري يعدّ الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن الوفد رفيع المستوى يضم 12 حقيبة وزارية، ما يدل على حرص اشتية على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق.
وفي يوليو/ تموز الماضي، زار اشتية على رأس وفدين، الأردن والعراق، وجرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتية يصل القاهرة ويبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.