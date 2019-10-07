لافروف يلتقي بمسعود برزاني خلال زيارته إلى العراق

أربيل- سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" أن لافروف وصل نهار اليوم إلى بغداد في أول زيارة له إلى العراق منذ 5 سنوات، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية العراقي علي الحكيم، والرئيس العراقي برهام صالح، ومن ثم توجه إلي إقليم كردستان شمالي البلاد.

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وعقب محادثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أعرب وزير الخارجية الروسي، عن ارتياح بلاده لإنجاز تشكيل الحكومة في العراق، وكذلك انتخاب قيادة إقليمية في منطقة الحكم الذاتي الكردي، مشيرا إلى التحسن في تطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل.

وفي مايو/ أيار 2018، زار وفد رفيع من إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان البارزاني، روسيا واجتمع هنالك مع الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وفي شباط الماضي، اجتمع مسرور البارزاني مع لافروف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن حيث بحثا التعاون بين الطرفين والتهديدات "الإرهابية".