الحريري: سأترك إعلان أية مبادرة لدولة الإمارات

أعلن الحريري على حسابه في "تويتر" أن "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".
وأضاف "زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلا جدا وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه".
وتابع الحريري في تغريدة أخرى "بعض القرارات الصعبة التي سنتخذها خفض الإنفاق وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "لدينا أزمة اقتصادية ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية".
ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.
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