شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: الإمارات ستتولى الإعلان عن أى مبادرة لدعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة ستتولى الإعلان عن أي مبادرة لدعم بلاده. ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي. وقال رئيس وزراء لبنان على تويتر "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات. رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا". Advertisements وقال الحريري إن زيارته للإمارات التي اجتمع خلالها مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جعلته "متفائلاً جدا". من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الإمارتية (وام)، إن الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من غد

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