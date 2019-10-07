شكرا لقرائتكم خبر عن أول رائد فضاء إماراتى هزاع المنصوري يستعد لاستكمال تجاربه العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، يتمتع بحالة صحية ممتازة، ويستعد لاستكمال تجاربه العلمية والفحوصات.

ونشر الحساب الرسمي للمركز على إنستجرام ، صورة لطاقم من كادره يجتمع مع المنصوري للاطمئنان على صحته، معلقاُ عليها:" يتمتع هزاع المنصوري بحمد الله بحالة صحية ممتازة، ويستعد لاستكمال تجاربه العلمية والفحوصات".

كما نشر المنصوري ، صَورة على حسابه في إنستجرام لمدينة أبوظبي التقطها أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها قائلاً: "َرغم الأميال التي فصلتنا كان قلبي يلتمس دفء هذه الأرض".