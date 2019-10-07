شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والاتحاد الأوروبى يبحثان تعزيز الشراكة على كافة الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موجريني، الْيَوْم الاثنينَ، استمرار العمل على تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية التي تبدي تعاونا اقتصاديا وتنمويا وتنسيقا على المستوى الثنائي وتنسيقا فاعلا في مقاربة القضايا الإقليمية، واستمرار التعاون في محاربة الإرهاب، وآفاق توسعة التعاون الأمني والدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أجريا محاثات لزيادة برامج التعاون الاقتصادي.

وأكدت موجريني خلال اللقاء ثقتها بأن الاتحاد الأوروبي ماض في إجراءات الموافقة على مساعدات مالية جديدة للمملكة بقيمة 500 مليون يورو كقرض ميسر قبل نهاية العام.

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وأشاد الصفدي بدعم الاتحاد الأوروبي للأردن، ولاسيما برامج المساعدات الاقتصادية وتمويل البرامج التنموية، إضافة لإسهامه الرئيس في مساعدة المملكة على تحمل أعباء اللجوء السوري، في حين شددت موجريني على أن الاتحاد سيظل داعما للأردن وبرامجه الإصلاحية انطلاقا من تثمينه الشديد لدور المملكة الإقليمي الرئيس في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وحول القضية الفلسطينية بحث الجانبان التطورات في القضية الفلسطينية وجهود حل الصراع. وأكدت موجريني موقف الاتحاد الأوروبي الثابت في دعم حل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع.

وثمن وزير الخارجية الأردني موقف الاتحاد الأوروبي الواضح في دعم حق الفلسطينيين بالحرية والدولة ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين ودعم الاتحاد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).