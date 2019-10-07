الاتحاد الأوروبى يستجوب فيس بوك حول عملته الرقمية "ليبرا"

الإثنين 7 أكتوبر 2019

عمته ليبرا الرقمية

كتب الخليج 365

طالبت العديد من الهيئات الرسمية الأمريكية شركة فيس بوك بتوضيح آلية عمل عملتها الرقمية "ليبرا"، والطرق التى ستتبعها لمنع استغلالها فى أعمال غير مشروعة أو إرهابية، كما كان الحال بالنسبة للمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

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وكشف أحدث تقرير لـ Financial Times أن المفوضية الأوروبية وجهت العديد من الأسئلة المتعلقة بالاستقرار المالى وغسل الأموال ومخاطر خصوصية البيانات لفيس بوك و Libra Association - الجهة المكلفة بالإشراف على العملة الرقمية - إذ ركز الاستجواب بشكل أساسى على الشق الأمنى وخصوصية بيانات المستخدمين التى سيستخدمها نظام العملة الرقمى، بالإضافة لاستجواب الشركة حول تدابيرها الأمنية للحول دون استغلال ليبرا فى تمويل الإرهاب والاعمال الغير مشروعة وكيف ستتمكن من تأمين احتياطها النقدي.

وقد جاء استجواب المفوضية الأوروبية لفيس بوك فى سياق جهودها لتحديد النظم واللوائح لإدارة العملة، وذلك فى حال تم السماح بتداولها فى المنطقة وهو أمر لا يزال مستبعد نظراً لكم العقبات التى تواجها العملة من المنظمين.

فيما سبق وصرح مدير البنك المركزى الأوروبى أن المعايير والنظم للموافقة على العملة ستكون صعبة للغاية، وذلك فى الوقت الذى عبرت فيه الحكومة الفرنسية عن جل رفضها لـ “ليبرا" وعدم السماح بتواجدها فى الاتحاد، حيث يأتى ذلك فى وقت تتزايد فيه الضغوط الرسمية على فيس بوك من أجل الشرح للمنظمين كيف تخطط لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها من قبل 2.4 مليار مستخدم على منصاتها.

ومن المقرر أن يوقع الأعضاء الداعمون لجمعية ليبرا على ما يسمى إعلان العضوية للإشارة إلى التزامهم بالمشروع، وتعهدوا باستثمار 10 ملايين دولار على الأقل فى المشروع، لكنهم لم يسلموا أى أموال بعد، ومن المتوقع أن يرشح الأعضاء الداعمون لجمعية ليبرا مجلس إدارة لإضفاء الطابع الرسمى على مشاركتهم فى أول اجتماع رسمى فى جنيف، حيث يقع مقر جمعية ليبرا، فى منتصف شهر أكتوبر.