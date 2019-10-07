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الإثنين 7 أكتوبر 2019
بوتين أثناء الاحتفال بعيد ميلاده
كتب
الخليج 365
احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السابع والستين اليوم، مع عدد من الأصدقاء والمقربين منه في أحضان الطبيعة والهواء الطلق في غابة وجبال سيبيريا بالقرب من نهر ينيسي.
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقطع فيديو لبوتين، وهو يسير فوق منحدر بمنطقة توفا على الحدود مع منغوليا، ويتوقف قليلا للنظر إلى النهر والجبال المحيطة به.
وزار بوتين المناطق الطبيعية، عدة مرات من قبل خلال السنوات القليلة الماضية، وشوهد وهو يتجول بين الجبال ويصتاد الأسماك ويسبح في الأنهار والبحيرات هناك.
وقال المتحدث باسم بوتن إن الرئيس الروسي يحتفل بعيد ميلاده في جنوب سيبيريا مع أقاربه وأصدقائه المقربين، بمن فيهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، حيث شوهدا معا بينما كان بوتين يقطف نبات الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ67 في الجبال مع نبات "الفطر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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