شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الكاراتيه» يطلق «خطته» من دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن دبي في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للرياضة اجتماعات الاتحاد الآسيوي للكاراتيه التي ستعقد على مدى يومين، برئاسة الإماراتي اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي.

ويتركز جدول الأعمال على وضع وإطلاق خطط وبرامج العمل المستقبلية لأكبر اتحاد قاري في العالم.

ونجحت الجهود الإماراتية، مؤخراً، عبر الانتخابات، في تحويل دفة قيادة الاتحاد من شرق آسيا إلى الإمارات بعد أربعين عاماً، من خلال الرزوقي الذي يشغل إلى جانب رئاسة الاتحاد الآسيوي أيضاً منصبي رئيس الاتحاد الإماراتي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

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