عقار يقضي على أكثر سرطانات الثدي فتكاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر علماء بريطانيون في معهد أبحاث السرطان بالعاصمة لندن، عقاراً جديداً يقضي على سرطان الثدي الثلاثي السلبي الذي يعد الأكثر فتكاً.

وفقاً للعلماء، يجبر العقار الذي أطلقوا عليه «بي أو إس 172722» الخلايا السرطانية على الانقسام بسرعة، وهو ما يؤدي إلى موتها.

وأشار العلماء في الدراسة التي نشروها في دورية «Molecular Cancer Therapeutics» إلى أن العقار ينشط الاستجابة للعلاج الكيميائي في أكثر أنواع سرطانات الثدي المقاومة.

وأوضح العلماء أن فاعلية العقار كانت مبشرة بعد إجراء الاختبارات على الفئران والخلايا السرطانية المصنعة في المختبر.

وبحسب موقع المعهد، يجري العلماء تجارب سريرية على العقار الجديد لمعرفة مدى قوته في القضاء على أشكال قوية من سرطان الثدي، ويعتقد العلماء بأنه ربما يكون فعالاً أيضاً ضد سرطانات أخرى سريعة النمو مثل سرطان المبيض.

وقال سبيروس ليناردوبولوس، أستاذ البيولوجيا السرطانية في المعهد، المشرف على الدراسة: «يعمل العقار بشكل فعال خاصة مع العلاج الكيميائي في قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي».

وقالت ديليث مورجان، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «Breast Cancer Now» الخيرية في بريطانيا: «يوفر العقار الجديد طريقة أخرى في محاربة سرطان الثدي، خاصة الأورام التي لم تعد تستجيب للعلاج الكيميائي».