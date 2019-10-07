شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار دولار حصيلة 284 مزاداً فنياً في عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت سوق الفن المعاصر 284 مزاداً تجاوزت قيمة مبيعاتها 1.89 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو / تموز 2018 إلى الـ 30 من يونيو / حزيران 2019، حسب ما جاء في تقرير «آرتبرايس» السنوي.

وبيع عدد قياسي من القطع بلغ 71400 بمعدل 195 عملاً في اليوم، في مزادات عامة.

تعود القطع المبيعة إلى 21996 فناناً معاصراً مقابل 10243 فناناً قبل 10 سنوات على ما جاء في تقرير الشركة الأولى عالمياً في مجال المعلومات حول سوق الفن.

وقال تييري إيرمان رئيس «آرتبرايس»: «مع تراجع النمو ورسوم الحمائية أيضاً، من النادر رؤية سوق ناضحة ومستقرة مثل سوق الفن المعاصر».

وارتفع مؤشر الأسعار 22 % فيما بقي معدل الأعمال غير المبيعة على 39 %.

وبلغت حصة الولايات المتحدة وآسيا 66 % منها.

ولا تحظى أعمال الفيديو الفنية والصور والمنشآت الفنية والأعمال المتعددة الوسائط بإقبال كبير.

فقد شكلت اللوحات والمنحوتات والرسوم 94 % من إجمالي رقم الأعمال العالمي.

وبيعت الكثير من الرسوم التي زاد عددها على 13500 عمل.

وتتركز الأعمال ذات النوعية الراقية في الولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج والصين مع 89 % من حجم الأعمال العالمي، أما الأداء الأوروبي، فكان ضعيفاً.

وتستضيف نيويورك ولندن وهونج كونج الفروع الرئيسية لدور «سوذبيز» (32.9 %) و«كريستيز» (25.4 %) و«فيليبس» (11.9 %) التي تحقق 70 % من سوق الفن المعاصر.

وعلى الصعيد العالمي، تبيع هذه الدور الثلاث «كميات قليلة إلا أنها عالية الثمن، إذ تسجل فيها 85 من أفضل 100 عملية بيع».

وتسجل نيويورك 95 % من سوق الفن المعاصر الأمريكي، ونحو 52% عالمياً.

أما هونج كونج، فتشهد ارتفاعاً قوياً، إذ تتركز فيها 46 % من السوق الآسيوية، و14 % من السوق العالمية. وحافظت على المركز الثالث بعد نيويورك ولندن، تليها بكين وطوكيو.