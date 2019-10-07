شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أكثر من 21 ألف مسكن للمواطنين حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن البرنامج يستهدف تسليم 21 ألفاً و264 مسكناً للمواطنين، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، بقيمة 22.32 مليار درهم.
وأوضح النعيمي أن المشاريع تتضمن 17 ألفاً و873 مسكناً فردياً بقيمة 17.32 مليار درهم، إضافة إلى 3391 مسكناً ضمن مشروعات الأحياء السكنية بقيمة 5 مليارات درهم.
ونوه النعيمي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن البرنامج أصدر منذ إنشائه في عام 1999 أكثر من 62 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 35 مليار درهم توزعت بين قروض ومنح.
وأشار إلى أن تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير المسكن الملائم نهج أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
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