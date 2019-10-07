رئيس الوزراء الفلسطيني يصل القاهرة

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن السفارة الفلسطينية بالقاهرة بأن اشتية استعرض ونظيره المصري مصطفى مدبولي آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. ويتضمن جدول أعمال الزيارة، بحسب البيان، لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، وتتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات بين فلسطين ومصر، لتنفيذ قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال (الإسرائيلي)، بالإضافة إلى أنه سيجري خلال الزيارة توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.

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