أمراء يدخلون على الملك سلمان بحضور حارسه الجديد

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) كان من ضمن الحضور للسلام على خادم الحرمين الشريفين، الأمراء سعد بن عبد الله بن عبد العزيز، وتركي الفيصل، وفيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسعود بن فهد بن عبدالعزيز.

وظهر العميد سعد بن مسفر القحطاني، الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في حفل الاستقبال بعد تسلمه مهمة حراسة الملك خلفا لسلفه الراحل، اللواء عبد العزيز الفغم.

وعاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الرياض قادماً من جدة. وكان في استقباله عند سلم الطائرة، الأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

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وغادر الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم السبت 4 مايو/ أيار الماضي، العاصمة الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة.

وعاد الملك سلمان إلى العاصمة الرياض بعد أيام من الحادثة التي هزت المملكة على مدار الأيام القليلة الماضية، وهي مقتل حارسه الشخصي.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.