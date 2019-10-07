شارك عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق، صورة لجده، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية.
ويظهر عمر علاء مبارك في الصورة مع جده، وهنأ من خلالها القوات المسلحة المصرية قائلا: "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".
يشار إلى أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، قاد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، كما أنه يطلق عليه "صاحب الضربة الجوية الأولى" خلال الحرب.
وتولى مبارك الحكم في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981، حتى تنحى عنه 11 فبراير/شباط 2011 بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لحسني مبارك في ذكرى احتفالات حرب أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.