دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع موتورولا تعقد مؤتمرها في 9 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Macro ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر موتورولا القادم في 9 من شهر أكتوبر الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Macro، حيث ظهر موعد الحدث في ملصق إعلاني على Flipkart.

جاء هاتف Motorola One Macro في العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم كشف عن موعد إنطلاق الهاتف رسمياً خلال أيام.

ولقد سلط الإعلان التشويقي الضوء على بعض من مميزات هاتف One Macro الذي يأتي بدعم تصوير macro، مع دعم تعدد المهام، وبطارية بسعة أكبر، حيث تشير التسريبات إلى أن مستشعر macro سيأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بحجم 1/5، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل.

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ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بمعالج Helio P60 من ميديا تيك، مع ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.1 إنش، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف موتورولا One Macro خلال أيام.

المصدر

هذا الموضوع موتورولا تعقد مؤتمرها في 9 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Macro ظهر على التقنية بلا حدود.